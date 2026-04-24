Perché Micol Olivieri è stata esclusa dai Cesaroni Claudio Amendola | Alice non era prevista

Claudio Amendola ha spiegato che Micol Olivieri non è stata coinvolta nella ripresa della serie perché, secondo lui, l’attrice stessa avrebbe probabilmente detto di no. L’attore ha affermato che la presenza di Olivieri non era prevista fin dall’inizio e che questa scelta ha evitato possibili incomprensioni. La decisione di non coinvolgere l’attrice deriva da una valutazione interna sulla partecipazione al progetto.

Claudio Amendola ha fatto chiarezza sul motivo per cui l'attrice Micol Olivieri non è stata contattata per tornare a interpretare Alice Cudicini: "Comunque siamo stati premonitori visto che ci avrebbe detto di no".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Claudio Amendola: “Ci aspettavamo il calo de I Cesaroni. Le parole di Micol Olivieri? Sono indifferente”Claudio Amendola, ospite a Non è la tv, commenta il calo di ascolti de I Cesaroni: “Ce lo aspettavamo ma i numeri su Infinity sono alti.

Che figuraccia Micol Olivieri! Ricordate Alice dei Cesaroni? Ha snobbato la serie ed è stata coperta di critiche!Il ritorno de I Cesaroni ha riacceso nostalgia ed entusiasmo, ma non tutti hanno scelto di celebrare il momento.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Cesaroni 7, la frecciata di Micol Olivieri fa infuriare i fan: Devi solo ringraziare, e Niccolò Centioni interviene; Micol Oliveri, frecciata ai Cesaroni (proprio durante la puntata). Ma i fan rispondono: Devi solo ringraziarli; Micol Olivieri, la verità sul perché non fa parte del cast de I Cesaroni; I Cesaroni, Micol Olivieri contro la produzione: Non mi hanno neanche avvisata del ritorno.

Perché Micol Olivieri è stata esclusa dai Cesaroni, Claudio Amendola: Alice non era previstaClaudio Amendola ha fatto chiarezza sul motivo per cui l'attrice Micol Olivieri non è stata contattata per tornare a interpretare Alice Cudicini: Comunque ... fanpage.it

Micol Olivieri: Non ho mai fatto vedere i Cesaroni ai miei figli. Non voglio. Le parole dell'attriceClasse 1993, 952mila follower su Instagram. Un passato da attrice, mentre oggi si dedica ai social (e alla sua meravigliosa famiglia). Lei è Micol Olivieri, che in molti conosceranno per aver interpre ... today.it

Micol Olivieri ha rivelato che ai suoi figli non fa guardare i Cesaroni! Durante un'intervista rilasciata al podcast H3roes, l’attrice ha spiegato il motivo della sua scelta: "Loro non hanno mai visto I Cesaroni. Non glieli ho mai fatti vedere perché non voglio che loro - facebook.com facebook