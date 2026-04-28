La Corda Molle dal 1° maggio torna a pagamento anche per i residenti
A partire dal primo maggio, l’accesso alla Corda Molle tornerà a essere soggetto a pagamento, coinvolgendo anche i residenti dei 23 Comuni che finora avevano usufruito di tariffe agevolate. Per questi ultimi, Autovia Padana continuerà ad applicare uno sconto del 50%, che resterà in vigore fino alla scadenza della concessione prevista per il 2043. La decisione riguarda sia i cittadini che gli utenti provenienti da fuori zona.
La Corda Molle dal 1° maggio torna a pagamento, anche per i residenti dei 23 Comuni ad oggi destinatari delle agevolazioni: per loro resterà applicata da Autovia Padana una riduzione del 50%, garantita fino al 2043, data della scadenza della concessione. Si conclude così dopo due mesi il periodo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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