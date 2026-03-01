Corda Molle da oggi si paga | gratis ma per poco per i residenti di 22 comuni

Da oggi, domenica 1 marzo, entra in vigore il pedaggio sulla Corda Molle, il raccordo autostradale che collega Montichiari a Ospitaletto. La misura riguarda tutti i veicoli che percorrono questa tratta, anche se per i residenti di 22 comuni il passaggio resta gratuito, almeno per ora. La nuova tariffa si applica a partire da questa data e riguarda i mezzi che utilizzano il tratto.

Da oggi, domenica 1 marzo, entra ufficialmente in vigore il pedaggio sulla Corda Molle, il raccordo autostradale che collega Montichiari a Ospitaletto. Dopo mesi di annunci e rinvii, il tratto diventa a pagamento per molti automobilisti. Non ci sono caselli né barriere: il sistema utilizzato è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Salta convenzione per la corda molle: da domani è a pagamentoA poche ore dall’avvio del pedaggio sulla direttissima Ospitaletto-Montichiari ancora un colpo di scena. La gratuità per i residenti scende da un anno a due mesi ... rainews.it

Corda Molle, oggi parte il pedaggio: polemiche e caos registrazioniSi paga: esenzioni ridotte a due mesi per 22 Comuni. Tra gli utenti preoccupazione per la richiesta di 1.000 euro ... giornaledibrescia.it

CORDA MOLLE A seguito delle informazioni diffuse ieri, si ricorda ai cittadini di Borgosatollo che per beneficiare della gratuità, per il periodo transitorio di 2 mesi a partire dall’1 marzo 2026, è necessario effettuare la registrazione, accedendo al portale di Auto - facebook.com facebook