A partire dal primo maggio, i residenti di venti Comuni vicini alla Corda Molle dovranno pagare il pedaggio, poiché la convenzione con Autovie Padane entrerà in vigore. L’accordo, stipulato con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede che la società copra il 50% del costo fino al termine della concessione, prevista per il 2043. La misura non include eventuali modifiche o sviluppi futuri.

Niente gratuità per i residenti del Comuni che gravitano attorno alla Corda Molle: dall’1 maggio, partirà (al netto di ulteriori colpi di scena) la convenzione con Autovie Padane che, in accordo col Mit, si è impegnata a coprire il 50% del pedaggio fino al 2043, anno ultimo della concessione. Per ora, la Provincia, che in questi due mesi ha coperto la gratuità per i residenti di 20 Comuni (Azzano Mella, Bagnolo Mella, Berlingo, Borgosatollo, Brescia, Capriano del Colle, Castel Mella, Castenedolo, Cazzago San Martino, Flero, Ghedi, Lograto, Mairano, Montichiari, Montirone, Ospitaletto, Poncarale, Rovato, San Zeno Naviglio, Torbole Casaglia e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Corda Molle non sarà gratis per i residenti di 20 Comuni

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