Redditi la classifica dei comuni più ricchi | Livorno in vetta davanti a Capoliveri Tutti i dati della provincia

Secondo i dati pubblicati dal ministero delle Finanze, Livorno si colloca in cima alla classifica dei comuni più ricchi della provincia, con un reddito medio pro-capite di 26.716 euro. L’analisi, condotta da Excellera Intelligence, si basa sulle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2024. Seguono nella graduatoria Capoliveri e altri comuni della zona. I dati offrono uno spaccato delle condizioni economiche locali e sono stati resi noti in questi giorni.

È Livorno il comune più ricco della provincia, con un reddito medio pro-capite di 26.716 euro. È quanto emerge dall'analisi effettuata da Excellera Intelligence a seguito dei dati sulle dichiarazioni del 2025, riferite all'anno 2024, pubblicati proprio in questi giorni dal ministero delle Finanze.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Chi sono i più ricchi in Toscana, la classifica dei redditi: Lajatico e Forte dei Marmi vincono la sfida del lussoFirenze, 25 aprile 2026 – Lajatico si conferma il Comune più ricco della Toscana (e il secondo in Italia). Redditi, quali sono i comuni più ricchi in CampaniaTempo di lettura: 2 minutiIn una regione povera come la Campania, quali sono i Comuni più ricchi? La bizzarra curiosità può essere soddisfatta... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dove vengono dichiarati i redditi più alti? Il Mef stila la lista dei Comuni più ricchi d'Italia; La mappa dei redditi delle famiglie italiane: il Sud cresce più del Nord ma a Milano si guadagnano 21 mila euro più che a Foggia, la classifica completa; Dichiarazioni dei redditi: quali sono i Comuni più ricchi; La classifica dei Comuni più ricchi d'Italia: Maccastorna al primo posto. Classifica dei redditi dei Comuni, Portofino perde lo scettro: è solo terzaPortofino – La mappa delle dichiarazioni diffusa dal Ministero Economia e Finanza consegna di nuovo l’immagine di un Paese dove la ricchezza continua ad addensarsi soprattutto in alcune aree. I comu ... ilsecoloxix.it Redditi in Italia, la mappa dei comuni più ricchi: sorprese tra piccoli borghi e grandi cittàI dati del MEF sui redditi 2025 mostrano un’Italia divisa tra piccoli comuni ai vertici delle classifiche grazie a medie gonfiate e grandi città con valori più rappresentativi della realtà economica ... news.fidelityhouse.eu Sostieni il MoVimento 5 Stelle! Destina il tuo 2x1000 inserendo il codice E54 nella dichiarazione dei redditi. Non ti costa nulla, ma per noi è fondamentale! Scopri di più su: movimento5stelle.eu/2x1000 - facebook.com facebook Dati Irpef 2024: come cambiano i redditi dichiarati dagli italiani x.com