La città cambia pelle e regole | la ricetta per non farsi travolgere dalle sfide globali

Non solo una gestione dell’esistente, ma una vera e propria vision per il futuro. È questo il cuore del convegno "La città che cambia. Struttura urbana, tessuto sociale e trasformazioni economiche", che si terrà mercoledì 29 aprile, dalle 15 alle 19, presso la Camera di Commercio di Forlì.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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