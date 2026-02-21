Quali libri leggere per governare la crisi di Niscemi senza farsi travolgere

Giorgia Meloni ha visitato Niscemi lunedì 16 febbraio 2026, per affrontare le tensioni legate alla crisi locale. La premier ha indossato il casco della Protezione civile e si è concentrata sulla situazione delle aree colpite. Ha annunciato che arriveranno 150 milioni di euro con un decreto atteso per mercoledì, promettendo interventi concreti per alleviare le difficoltà della popolazione. La visita ha portato attenzione alle emergenze della città.

Lunedì 16 febbraio 2026, Giorgia Meloni è tornata a Niscemi. Casco della Protezione civile, sguardo sul territorio ferito, promessa precisa: 150 milioni, decreto mercoledì. E' la grammatica classica della leadership in emergenza: presenza, decisione, tempistica. Ma governare una storia del genere non è solo una questione di stanziamenti. E' una prova di comando, di comunicazione e di visione economica. Testo realizzato con AI Per capire come si gestisce una crisi vera – non da talk show – il primo libro da rileggere è "Leadership" di Henry Kissinger. Kissinger analizza leader che hanno affrontato momenti di discontinuità storica e mostra una cosa semplice: nelle crisi conta la capacità di combinare decisione immediata e strategia di lungo periodo.