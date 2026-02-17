Avellino la comunità celebra i Santi Patroni tra fuoco e parole

Sabato pomeriggio, la comunità di Avellino ha vissuto un momento di festa quando la Chiesa Cattedrale si è riempita di fedeli per la celebrazione dei Santi Patroni. La folla si è radunata alle 18.30, portando con sé canti e preghiere, mentre il fuoco delle torce illuminava le strade intorno alla piazza. Bambini con i volti sorridenti si sono avvicinati alle statue dei santi, che sono state portate in processione tra le vie del centro cittadino. La cerimonia ha coinvolto persone di tutte le età, che hanno partecipato con entusiasmo e devota partecipazione.

Bambini dai volti curiosi, ragazzi con occhi ancora pieni di meraviglia, famiglie strette nella quieta solennità della celebrazione dei Santi Patroni Modestino, Fiorentino e Flaviano Sabato pomeriggio, alle 18.30, la Chiesa Cattedrale di Avellino si è aperta, come un respiro antico, accogliendo la comunità cristiana della città: bambini dai volti curiosi, ragazzi con occhi ancora pieni di meraviglia, famiglie strette nella quieta solennità della celebrazione dei Santi Patroni Modestino, Fiorentino e Flaviano. Ogni sguardo sembrava attento a custodire il tempo e la memoria, come se l'eco di secoli passati fosse sospesa tra le navate.