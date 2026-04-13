Fabio Ascione ammazzato a Ponticelli funerali in chiesa con il Cardinale Battaglia ma senza corteo
A Ponticelli, si sono svolti i funerali di Fabio Ascione, un giovane di 20 anni vittima di un omicidio avvenuto il 7 aprile. La cerimonia si è tenuta in chiesa e ha visto la presenza del Cardinale Battaglia, ma non è stato organizzato un corteo funebre. Ascione, incensurato, non aveva precedenti penali.
Funerali in chiesa senza corteo per Fabio Ascione, 20 anni, incensurato, ucciso a Ponticelli il 7 aprile scorso. Il Cardinale Battaglia potrebbe officiare le esequie.🔗 Leggi su Fanpage.it
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