Fabio Ascione ammazzato a Ponticelli funerali in chiesa con il Cardinale Battaglia ma senza corteo

A Ponticelli, si sono svolti i funerali di Fabio Ascione, un giovane di 20 anni vittima di un omicidio avvenuto il 7 aprile. La cerimonia si è tenuta in chiesa e ha visto la presenza del Cardinale Battaglia, ma non è stato organizzato un corteo funebre. Ascione, incensurato, non aveva precedenti penali.