Il cardinale Bagnasco in parrocchia ad Abbadia | messa e incontro con don Milani

Il cardinale Bagnasco ha visitato la parrocchia di Abbadia Lariano il 18 febbraio 2026, a causa di una visita pastorale programmata. Durante la giornata, ha celebrato una messa davanti a un centinaio di fedeli e si è fermato a parlare con alcuni parrocchiani, scambiando battute e ascoltando le loro storie.

Un Segno di Prossimità: Il Cardinale Bagnasco tra Fede e Comunità in Valle Lariana. Il cardinale Angelo Bagnasco ha celebrato una messa nella parrocchia di Abbadia Lariano, in provincia di Lecco, e incontrato la comunità locale il 18 febbraio 2026. La visita, avvenuta in un contesto di rinnovato impegno sociale e religioso, ha rappresentato un momento di condivisione e riflessione per i fedeli, sottolineando l’importanza della fede come fondamento della vita e della società. La Visita e il Significato di un Gesto Pastorale. La presenza del cardinale Bagnasco ad Abbadia Lariano non è un evento isolato, ma si inserisce in una strategia più ampia della Chiesa italiana di avvicinarsi alle comunità più piccole e decentrate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Parrocchia di Santa Maria ad Martyres: incontro con don Roberto FaccendaDon Roberto Faccenda, sacerdote e scrittore, parteciperà a un incontro domani sera presso la parrocchia di Santa Maria ad Martyres, un appuntamento molto atteso dalla comunità locale.

L'inclusione scende in campo: siglato accordo tra Udepe, parrocchia don Milani e Bocale calcio AdmoÈ stato firmato un accordo tra Udepe, la parrocchia Don Milani e Bocale Calcio Admo, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti.

