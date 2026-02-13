Bremer ha parlato alla vigilia di Inter-Juventus, sfida che si gioca domani a San Siro, perché la sua squadra punta a conquistare i tre punti e mantenere il ritmo in classifica.

Inter News 24 Inter Juventus, Bremer parla così alla vigilia del big match tra nerazzurri e bianconeri: ecco le parole del difensore. Gleison Bremer non usa giri di parole per analizzare il momento della Juventus e la rincorsa in classifica. Il centrale brasiliano ha parlato apertamente della situazione attuale, ammettendo che il sogno tricolore sembra ormai svanito: «Siamo consapevoli di essere lontani dallo scudetto, ormai è andato». Un bagno di umiltà necessario per ritrovare la spinta giusta in vista dei prossimi impegni, a partire dalla supersfida contro i nerazzurri di Cristian Chivu, stabilmente ai vertici del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juventus, Bremer carica i suoi: «Vogliamo vincere anche a San Siro. Lo Scudetto? Dico questo…»

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha preso parola su Dazn prima del derby d’Italia di sabato sera contro l’Inter, sottolineando con fermezza che, sebbene i nerazzurri siano una squadra forte, i bianconeri sono la Juve e non si arrendono.

Il derby di Milano tra Inter e Juventus si avvicina, con la partita che si giocherà il 14 febbraio alle 20 a San Siro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

JUVENTUS - INTER È PAZZESCA CON LA VITTORIA ALL’ULTIMO! RISULTATO GIUSTO DOVE ARRIVERANNO

Argomenti discussi: La doppietta di Bremer, il timbro del 'Toro' Martinez e tutti i gol Serie A Enilive; Bremer: A Spalletti non piacciono troppo i complimenti, ma è un grande allenatore Serie A Enilive; Juve-Lazio, Maldini: Dobbiamo essere tosti e aggressivi. Bremer? Mi dà carica; Atalanta-Juventus, le pagelle bianconere: Bremer e Kalulu deludono, ma in avanti troppi errori.

Juventus, Bremer: Lo scudetto ormai è andato, ma vogliamo battere l'Inter(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Siamo consapevoli di essere lontani dallo scudetto, ormai è andato, ma faremo del nostro meglio in tutte le partite: a San Siro è sempre ... milannews.it

Bremer: Scudetto perso, ma vogliamo battere l'InterBremer ha sottolineato la consapevolezza della Juventus rispetto alla classifica, ammettendo che il titolo è ormai fuori portata. Tuttavia, ha ribadito l’impegno della squadra nel dare il massimo in ... it.blastingnews.com

Ma c’è poco da ridere invece, c’è pochissimo da ridere (cit). #InterJuventus #SanValentino #SkySport - facebook.com facebook

’ Inter-Juventus sabato 14 febbraio dalle 19:30 su Sky Sport e in streaming su @NOWTV_It con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani #SkySport #SkySerieA #InterJuventus x.com