L’ex calciatore ha commentato la prossima partita tra le due squadre, affermando che l’Inter ha l’obbligo di vincere per conquistare lo scudetto. Ha anche detto che la Roma non deve avere timori nel affrontare la trasferta di San Siro. Inoltre, ha menzionato il possibile futuro di un giocatore della Roma nel prossimo mercato estivo.

Inter News 24 Totti presenta la supersfida contro l’Inter e avverte la società giallorossa sul futuro di Paulo Dybala nel prossimo calciomercato. Nel giorno dell’anniversario del suo storico esordio in Serie A, l’eterno numero dieci è tornato a parlare del momento del campionato a margine dell’evento “Operazione Nostalgia”. Il focus si è spostato immediatamente sulla ripresa del torneo, che vedrà la squadra di Gian Piero Gasperini far visita alla capolista. Per l’Inter, il match rappresenta un crocevia fondamentale: i nerazzurri hanno l’obbligo di vincere per blindare il primato, mentre i giallorossi cercano punti vitali per la corsa Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Totti spiega: “L’Inter ha l’obbligo di vincere per lo Scudetto, ma la Roma non deve avere paura a San Siro”

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