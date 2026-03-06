La squadra di Cesena 2005 si prepara a affrontare le ultime sfide della stagione con determinazione. L’allenatore Vandelli ha dichiarato che la squadra lotterà fino alla fine per raggiungere la salvezza, sottolineando l’impegno collettivo e il lavoro di tutti i giocatori dall’inizio del campionato. Nonostante le difficoltà, l’obiettivo è chiaro: arrivare al traguardo desiderato.

"Ci sarà da lottare fino in fondo, ma questa squadra arriverà al traguardo centrando il suo obiettivo: ci salveremo, come risultato dell’impegno e della dedizione di un collettivo fatto di tanti singoli che dall’inizio della stagione lavorano al massimo, senza risparmiarsi mai". Parola di Marco Vandelli, coach della Cesena Basket 2005, squadra che sta affrontando il campionato di Divisione Regionale 1 navigando nelle turbolente acque della parte bassa della classifica: i biancazzurri sono terzultimi, con due punti di vantaggio sulla penultima Castel Maggiore e quattro sul fanalino di coda Baricella. La formula dice che l’ultima retrocede direttamente, mentre la penultima va a giocarsi la permanenza in categoria in uno spareggio playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Cesena 2005 rilancia. Vandelli: "Daremo tutto"

La Cesena 2005 si arrende all’ultimo: 68-64Niente impresa per la Cesena Basket 2005, che nel campionato di Divisione Regionale 1 si arrende di un soffio 68-64 (19-27, 27-31, 45-42) sul campo...

Leggi anche: Cesena 2005, derby amaro

Contenuti utili per approfondire La Cesena 2005 rilancia Vandelli Daremo....

Argomenti discussi: La Cesena 2005 rilancia. Vandelli: Daremo tutto.

La Cesena 2005 ritrova il sorriso. Vittoria a Riccione all’ultimo secondoÈ arrivato quello che serviva: una vittoria (79-80) a Riccione, conquistata all’ultimo secondo e in grado di iniettare alla Cesena Basket 2005 quella scarica di adrenalina che mancava da due mesi ... ilrestodelcarlino.it

La Cesena 2005 deve invertire la rotta. Domenica contro la Vis San GiovanniNon sarà facile, ma serve mandare un segnale. E l’unico segnale davvero interessante, domani, domenica primo febbraio, per la Cesena Basket 2005 sarà quello di vincere. Anche se l’avversario sarà la ... ilrestodelcarlino.it