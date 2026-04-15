Nel campionato di Basket di Divisione Regionale 1, Cesena Basket 2005 ha conquistato una vittoria contro gli Audace Bombers Bologna con il punteggio di 59-54. La partita si è disputata con un punteggio di 19-15 nel primo quarto, 30-29 a metà gara e 45-45 al termine del terzo periodo. La finale ha visto numerosi errori da entrambe le squadre, portando a un risultato deciso negli ultimi minuti.

Contro l’Audace Bombers Bologna serviva vincere e vittoria è stata: ‘brutta’, ‘sporca’, sofferta e blindata dalla Cesena Basket 2005 59-54 (19-15, 30- 29, 45- 45) solo in un finale di gara nel quale hanno regnato errori a raffica, da una parte e dall’altra. Ma in ogni caso la squadra di coach Marco Vandelli ha messo in archivio due punti pesantissimi per l’economia del campionato di Divisione Regionale 1 arrivato ormai al suo rush finale e in relazione al quale le Giraffe stanno lottando per mantenere la categoria. Con tre gare ancora da giocare e due punti di margine sulle tre concorrenti che inseguono appaiate in fondo alla graduatoria, è ancora presto per considerare chiusa la pratica, ma ora il contesto si sta facendo decisamente favorevole.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket Divisione Regionale 1. Cesena 2005, una vittoria Audace che profuma di salvezza

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