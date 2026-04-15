Basket Divisione Regionale 1 Cesena 2005 una vittoria Audace che profuma di salvezza
Nel campionato di Basket di Divisione Regionale 1, Cesena Basket 2005 ha conquistato una vittoria contro gli Audace Bombers Bologna con il punteggio di 59-54. La partita si è disputata con un punteggio di 19-15 nel primo quarto, 30-29 a metà gara e 45-45 al termine del terzo periodo. La finale ha visto numerosi errori da entrambe le squadre, portando a un risultato deciso negli ultimi minuti.
Contro l’Audace Bombers Bologna serviva vincere e vittoria è stata: ‘brutta’, ‘sporca’, sofferta e blindata dalla Cesena Basket 2005 59-54 (19-15, 30- 29, 45- 45) solo in un finale di gara nel quale hanno regnato errori a raffica, da una parte e dall’altra. Ma in ogni caso la squadra di coach Marco Vandelli ha messo in archivio due punti pesantissimi per l’economia del campionato di Divisione Regionale 1 arrivato ormai al suo rush finale e in relazione al quale le Giraffe stanno lottando per mantenere la categoria. Con tre gare ancora da giocare e due punti di margine sulle tre concorrenti che inseguono appaiate in fondo alla graduatoria, è ancora presto per considerare chiusa la pratica, ma ora il contesto si sta facendo decisamente favorevole.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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