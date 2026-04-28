La caserma della PolStrada regionale intitolata all' agente Stefano Biondi

Da oggi, la caserma della Polizia stradale di Bologna e dell'Emilia-Romagna, situata in via Bovi Campeggi, è intitolata all'agente Stefano Biondi. La decisione è stata ufficializzata e la cerimonia di intitolazione si è svolta in presenza di autorità e rappresentanti delle forze dell'ordine. La struttura continua a operare come punto di riferimento per la sicurezza stradale nella regione.

Da oggi la caserma sede della Polizia stradale di Bologna e dell'Emilia-Romagna, in via Bovi Campeggi, porta il nome dell'assistente Stefano Biondi. Medaglia d'oro al valor civile, il 20 aprile 2004 il poliziotto della Stradale di Modena nord aveva 27 anni quando rimase ucciso in servizio: fu.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Omaggio al poliziotto cervese ucciso dai narcotrafficanti: la caserma della stradale di Bologna intitolata a Stefano Biondi Travolto in auto dai trafficanti di droga, la Polizia di Stato ricorda il sacrificio dell'agente Stefano BiondiNella mattinata di oggi la polizia di Stato ha partecipato alla cerimonia di commemorazione per la scomparsa di Stefano Biondi, agente scelto della... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il sacrificio di Stefano: la caserma della stradale porterà il suo nome; Omaggio al poliziotto cervese ucciso dai narcotrafficanti: la caserma della stradale di Bologna intitolata a Stefano Biondi; Omaggio al poliziotto cervese ucciso dai narcotrafficanti: la caserma della stradale di Bologna intitolata a Stefano Biondi; Bologna: intitolazione della Caserma sede del Compartimento Polizia Stradale alla memoria dell’Assistente Stefano Biondi, Medaglia d’oro al valor civile. La "casa" della polizia stradale porterà il nome di Stefano Biondi. Il 28 aprile 2026, alle ore 11:30, la caserma di via Bovi Campeggi 11 sarà ufficialmente intitolata alla memoria dell’assistente della polizia di Stato e Medaglia d’Oro al Valor Civile, scomparso il - facebook.com facebook