Per la prima volta, più di cento arredi originali provenienti dalla serie televisiva “And Just Like That...” sono stati messi all’asta. Tra gli oggetti in vendita ci sono mobili dell’appartamento di Carrie Bradshaw, il divano di Miranda e un lampadario di Murano appartenuto a Lisa. L’asta rappresenta un’occasione unica per i fan di acquistare pezzi legati alla celebre serie televisiva.

Per la prima volta, i cultori del genere avranno la possibilità di allestire la propria casa scegliendo tra gli arredi iconici provenienti direttamente da tutte e tre le stagioni della serie, attraverso l’evento And Just Like That.: The Auction, una vendita esclusiva senza precedenti, che riunisce più di un centinaio di pezzi di interior design, presenti fino a poco fa negli appartamenti in cui abbiamo visto recitare i nostri personaggi preferiti. A volte scegliere può sembrare una missione impossibile. Per facilitarvi, abbiamo selezionato dieci pezzi che, secondo noi, non dovreste lasciarvi sfuggire. Basta uno solo di questi elementi d'arredo per dare un nuovo volto agli interni della vostra casa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La casa di Carrie è in vendita: all’asta i sogni di And Just Like That…

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