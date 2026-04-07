Durante tutto aprile, è possibile partecipare a un'asta online dedicata ai costumi dello spettacolo di HBO, con l’obiettivo di aggiudicarsi abiti di scena indossati dai personaggi principali. Il guardaroba del cast viene messo all’incanto, offrendo ai fan l’opportunità di acquistare pezzi che sono stati parte delle vicende del celebre show. Le offerte sono aperte per tutto il mese, con l’obiettivo di aggiudicarsi uno di questi capi.

«Abbiamo mantenuto fede al lavoro di Patricia Field, facendo ovviamente evolvere i look in base all'età e ai cambiamenti di vita, senza però stravolgerli del tutto. Per noi è stato importante mantenere le personalità delle protagoniste, creando i nuovi outfit con ciò che di attuale ci piaceva di più. Charlotte per esempio è la uptown girl conservatrice, Carrie la più fashionista. Miranda è quella che più ha avuto un cambiamento radicale, passando dai completi su misura da avvocato a vestiti colorati e tute. Era nel suo periodo di scoperta di se stessa e della sua sessualità, meno impostata e più libera, i suoi cambiamenti si vedono anche attraverso i vestiti» ha spiegato Danny Santiago. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - And Just Like That... all'asta il guardaroba del cast. Chi vuole un pezzo di Carrie, Miranda o Charlotte nel proprio guardaroba?

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