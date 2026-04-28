La caduta del ‘Manovale’ al parco De Felice | Ennesimo episodio di trascuratezza La statua non sembra soltanto riposare | pare stremata

Una statua nel parco De Felice è caduta e presenta segni di trascuratezza. La scultura non sembra soltanto in riposo, ma appare visibilmente stremata. La situazione ha suscitato commenti sulla manutenzione del luogo, con alcuni che hanno scherzato sull’aspetto logorato dell’opera. La caduta si aggiunge a una serie di episodi di incuria che si sono verificati nel parco negli ultimi tempi.