Tempesta di sabbia avvolge la Striscia di Gaza Emergency | Ennesimo colpo a una popolazione già stremata – Video

Una forte tempesta di sabbia ha coperto l’intera area della Striscia di Gaza, creando una densa nube di polvere color argilla che ha avvolto il territorio. Emergency ha commentato che si tratta di un ulteriore problema per una popolazione già duramente provata. La tempesta ha causato disagi e difficoltà nelle attività quotidiane dei residenti.

Una intensa tempesta di sabbia ha investito la Striscia di Gaza, avvolgendo completamente il territorio in una densa nube di polvere color argilla. Le immagini mostrano un paesaggio quasi monocromatico: cielo, edifici e strade appaiono immersi in una luce arancione, mentre il vento solleva grandi quantità di sabbia. Il fenomeno ha ridotto la visibilità in diverse zone inasprendo le condizioni già drammatiche in cui vivono gli sfollati negli accampamenti della zona. A lanciare l’allarme sono stati anche gli operatori di Emergency: “Erano anni che una tempesta così forte non si abbatteva sul Paese – raccontano – Anche la nostra clinica di assistenza primaria è stata colpita, con una parte del tendone della sala d’attesa divelto e sabbia che è entrata all’interno della struttura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tempesta di sabbia avvolge la Striscia di Gaza, Emergency: “Ennesimo colpo a una popolazione già stremata” – Video Articoli correlati Leggi anche: Gaza, una tempesta di sabbia investe gli accampamenti degli sfollati Leggi anche: Bergamo per l’Ucraina, Carnevali: “Chi può doni generatori, la popolazione è stremata” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tempesta di sabbia avvolge la Striscia... Argomenti discussi: Polvere sahariana in Europa marzo 2026: cause e conseguenze. Su Gaza si abbatte una tempesta di sabbia: per gli sfollati palestinesi un dramma nel drammaSabato, una densa coltre di polvere arancione ha avvolto la Striscia di Gaza, trasformando il paesaggio in uno scenario marziano e spettrale. globalist.it Gaza, una tempesta di sabbia investe gli accampamenti degli sfollatiUna tempesta di sabbia ha investito la Striscia di Gaza. I soccorritori, che operano ... msn.com