Dopo il bacio che si sono dati sul finale del precedente episodio il dottor Ferraris non vuole più vedere la cantante Lei invece sembra molto legata a lui L' episodio di stasera su Rai 1 spiegherà che cosa c' è sotto

Il dottor Ferraris evita la cantante dopo il bacio di fine episodio, perché si sente ingannato. Irma, invece, mostra chiaramente di essere ancora interessata a lui e non vuole arrendersi. Questa sera, su Rai 1 alle 21.30, la quarta puntata di Cuori 3 svelerà i motivi che legano profondamente Alberto a Irma, rivelando dettagli nascosti.
N ella quarta puntata di Cuori 3 (stasera alle 21.30 su Rai 1 ) finalmente si scopre perché Alberto è così legato a Irma. Tutto risale a sei mei prima e a Zurigo, la città dove è stata operata Luisa. D opo il bacio che ha dato alla giovane cantante sul finale del precedente episodio, il dottor Ferraris ha le idee chiare: non la vuole più vedere. Dopo la morte di Recchi, operato con i suoi cateteri non autorizzati, Delia rischia di essere cacciata dalle Molinette.
Un omicidio coinvolge una donna molto legata al Commissario Ricciardi: stasera in tv l'ultimo episodio. Vi anticipiamo che non sarà una serata tranquilla
Andor stagione 2 episodio 8 di star trek il episodio più importante del 2025Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La confessione di Giorgia dopo il bacio di Bonolis: Emanuel Lo non mi ha parlato per oreGiorgia racconta nel programma Pennicanza la reazione di Emanuel Lo dopo il bacio di Bonolis tra sorpresa, ironia e un pizzico di imbarazzo. notizie.it
Giorgia dopo il bacio di Paolo Bonolis a Taratata: Rimasta interdettaGiorgia ha confessato di essere rimasta spiazzata per il bacio del conduttore Lunedì scorso ... msn.com
