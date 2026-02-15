Il dottor Ferraris evita la cantante dopo il bacio di fine episodio, perché si sente ingannato. Irma, invece, mostra chiaramente di essere ancora interessata a lui e non vuole arrendersi. Questa sera, su Rai 1 alle 21.30, la quarta puntata di Cuori 3 svelerà i motivi che legano profondamente Alberto a Irma, rivelando dettagli nascosti.

N ella quarta puntata di Cuori 3 (stasera alle 21.30 su Rai 1 ) finalmente si scopre perché Alberto è così legato a Irma. Tutto risale a sei mei prima e a Zurigo, la città dove è stata operata Luisa. D opo il bacio che ha dato alla giovane cantante sul finale del precedente episodio, il dottor Ferraris ha le idee chiare: non la vuole più vedere. “Cuori 3”, Pilar Fogliati: «Racconto le donne che hanno lottato per noi» X Leggi anche › Nella terza puntata di “Cuori 3”, la relazione tra Delia e Alberto si complica a causa di Irma Dopo la morte di Recchi, operato con i suoi cateteri non autorizzati, Delia rischia di essere cacciata dalle Molinette. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il bacio che si sono dati sul finale del precedente episodio, il dottor Ferraris non vuole più vedere la cantante. Lei, invece, sembra molto legata a lui. L'episodio di stasera su Rai 1 spiegherà che cosa c'è sotto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.