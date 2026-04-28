la bussola dell’anima - aperitivo di beneficenza di coccole di nir

La Bussola dell'Anima è l'aperitivo solidale organizzato da Coccole Di Nir ETS, un’associazione a scopo benefico fondata dal designer israeliano (milanese di adozione) Nir Lagziel, riconosciuta dal 2007 dallo Stato italiano. Nasce nel 2003 dal desiderio di raggiungere bambini e comunità che.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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