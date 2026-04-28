la bussola dell’anima - aperitivo di beneficenza di coccole di nir

Da milanotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bussola dell'Anima è l'aperitivo solidale organizzato da Coccole Di Nir ETS, un’associazione a scopo benefico fondata dal designer israeliano (milanese di adozione) Nir Lagziel, riconosciuta dal 2007 dallo Stato italiano. Nasce nel 2003 dal desiderio di raggiungere bambini e comunità che.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Beneficenza nel nome di Marco. Un pianoforte per gli studenti: "Donare un sollievo per l’anima"Per una brutta malattia, il 14 dicembre del 2023, all’età di ventisette anni è morto Fabio Camelli, un giovane solare, dinamico e molto conosciuto...

Cena di gala di beneficenza per il decennale dell'associazione Lory a coloriTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Un...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Libertà: ritrovare sé stessi (e la propria anima) nella stanza simbolica dell'autodeterminazione; Io e Messori, la grazia di un’amicizia; Legge 24/2026: rilancio dei cammini senza perdere l’anima; Le pillole di musica di Giorgio Rodolfo Marini. Tra miracoli e cura dell’anima.

la bussola dell animala bussola dell’anima - aperitivo di beneficenza di coccole di nirLa Bussola dell'Anima è l'aperitivo solidale organizzato da Coccole Di Nir ETS, un’associazione a scopo benefico fondata dal designer israeliano (milanese di adozione) Nir Lagziel, riconosciuta dal 20 ... milanotoday.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.