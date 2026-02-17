Cena di gala di beneficenza per il decennale dell' associazione Lory a colori

L’associazione “Lory a Colori” ha festeggiato i suoi dieci anni con una cena di beneficenza. La serata si è svolta in un ristorante di Bologna, attirando oltre 200 persone tra volontari, sostenitori e famiglie assistite. La raccolta di fondi ha superato le aspettative, permettendo di finanziare nuovi servizi di supporto psicologico.

Un traguardo nel segno dell'impegno e della vicinanza. L'associazione "Lory a Colori", punto di riferimento territoriale per il supporto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, compie 10 anni. Per celebrare questo importante anniversario e finanziare i progetti futuri, l'associazione organizza una cena di gala di beneficenza, in programma sabato 28 febbraio, alle ore 19.30, al Gabri Park Hotel di San Salvo. "Festeggiamo il passato e sosteniamo il presente per costruire il futuro", è il messaggio che guida l'iniziativa.