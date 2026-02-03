Beneficenza nel nome di Marco Un pianoforte per gli studenti | Donare un sollievo per l’anima

Una giornata di beneficenza dedicata a Marco, un giovane scomparso troppo presto, ha portato a donare un pianoforte agli studenti della scuola locale. L’evento, organizzato per regalare un sorriso e un aiuto concreto, ha coinvolto molti cittadini che hanno voluto contribuire. La musica diventa così un modo per ricordare Marco e dare un po’ di sollievo a chi ne ha più bisogno.

Per una brutta malattia, il 14 dicembre del 2023, all'età di ventisette anni è morto Fabio Camelli, un giovane solare, dinamico e molto conosciuto nella comunità in cui viveva. Abitava con la famiglia nella frazione di Cerbaia, nel Comune di Lamporecchio. Da allora i genitori Jannette e Marco, per ricordarlo, hanno iniziato ad organizzare cene, eventi per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Complessivamente in due anni, sono stati raccolti ben ventiduemila euro. Una cifra importante. Di questi soldi raccolti, l'ultima donazione effettuata il 28 gennaio, di 2.020, è stata data all'Istituto comprensivo Berni di Lamporecchio, per l'acquisto di una tastiera pianoforte.

