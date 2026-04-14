Ascolti tv 13 aprile 2026 | La buona stella I Cesaroni 7 Affari Tuoi La Ruota della Fortuna| Dati Auditel
Il 13 aprile 2026, le reti televisive si sono sfidate con diverse proposte per il prime time. Su Rai 1 è andato in onda il film “La buona stella”, mentre Canale 5 trasmetteva la settima stagione di “I Cesaroni”. Contestualmente, sono stati seguiti anche i programmi “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati di ascolto di giornata mostrano questa concorrenza tra le due principali emittenti italiane.
Ascolti tv 13 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ La buona stella ” contro il “ I Cesaroni “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 13 aprile 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: La buona stella vs I Cesaroni – Auditel ieri sera, 13 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “La buona stella” contro “I Cesaroni”. Chi ha vinto? Rai 1: La buona stella, la serie tv con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca ha incuriosito 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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