Ascolti tv 13 aprile 2026 | La buona stella I Cesaroni 7 Affari Tuoi La Ruota della Fortuna| Dati Auditel

Il 13 aprile 2026, le reti televisive si sono sfidate con diverse proposte per il prime time. Su Rai 1 è andato in onda il film “La buona stella”, mentre Canale 5 trasmetteva la settima stagione di “I Cesaroni”. Contestualmente, sono stati seguiti anche i programmi “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati di ascolto di giornata mostrano questa concorrenza tra le due principali emittenti italiane.