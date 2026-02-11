La FIGC ha deciso di cambiare rotta sugli arbitri dopo gli ultimi episodi di errore. Orsato sarà il nuovo designatore e ci saranno modifiche al VAR, dopo le polemiche e i disastri di Rocchi. La mancata espulsione di un giocatore del Como contro il Napoli in Coppa Italia ha acceso le proteste e spinto la Federazione a intervenire.

L’ennesimo errore arbitral e (mancata espulsione di un giocatore del Como nella partita contro il Napoli) anche in Coppa Italia non lascia indifferente Gabriele Gravina. Il presidente della Figc è stanco delle continue polemiche che accompagnano ogni weekend ed è pronto a sacrificare sull’altare del rinnovamento il designatore Gianluca Rocchi. Nominando Daniele Orsato. Rocchi e il Var. Per l’attuale designatore parlano i troppi, tanti errori di valutazione e di interpretazione al Var. Dal rigore farlocco di Napoli-Inter all’errore di ieri di Manganiello, agli step and foot chiamati ormai rigorini, la tecnologia è stata veramente di pessimo aiuto per i direttori gara. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arbitri, si cambia tutto: Orsato designatore e modifiche al Var dopo i disastri di Rocchi

Le controversie arbitrali continuano a caratterizzare il calcio italiano, con polemiche che si ripetono ogni weekend.

