A Pesaro, il 16 marzo 2026, si registra un’ondata di firme contro le liste d’attesa, con un movimento guidato da Zoe che coinvolge cittadini e attivisti. In pochi giorni, decine di migliaia di persone hanno firmato la petizione, chiedendo interventi urgenti sulla gestione dei servizi sanitari. La mobilitazione si sta diffondendo rapidamente, coinvolgendo diverse fasce della popolazione.

Pesaro, 16 marzo 2026 – Si alza l’onda di Zoe. E la politica ci surfa sopra. L’esempio della 79enne pesarese, che praticamente da sola ha raccolto in pochi mesi 1200 firme per protestare contro le liste d’attesa infinite per avere una visita specialistica o un esame diagnostico, ha scaldato i cuori e riacceso il fomento di tanti cittadini, che anche ieri si sono presentati in redazione per chiedere dove si potesse firmare la petizione. L’ultima, Maria Grilli, è arrivata con l’impegnativa del dottore, a dimostrazione del fatto che sapeva di cosa parlava: “Vede? Chissà quando me la fanno, questa” ha detto mostrando le sue ricette, prima di impugnare convintamente la penna e firmare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zoe scuote la politica: uno tsunami di firme contro le liste d’attesa

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