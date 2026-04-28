La bufala della Commissione Ue che impone le maschere per le mucche

Circolano sui social accuse verso la presidente della Commissione europea, secondo cui si vorrebbe imporre l’obbligo di maschere per bovini in tutti gli allevamenti dell’Unione Europea. La notizia si diffonde senza conferme ufficiali e ha generato molte discussioni tra utenti e media. Finora, non ci sono comunicazioni ufficiali o documenti che attestino una proposta in tal senso, rendendo la vicenda una notizia priva di fondamento reale.

Sui social, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, viene accusata di voler imporre l’uso di maschere per bovini a tutti gli allevamenti dell’UE. Secondo la narrazione, i dispositivi sarebbero prodotti dalla società americana Cargill e l’operazione nasconderebbe presunti casi di corruzione. Si tratta di una notizia falsa, in quanto non esiste alcuna direttiva UE che preveda tale obbligo. La vicenda non è recente, e già in passato la Commissione l’aveva smentita. Per chi ha fretta. La narrazione circola almeno dal 2023 e viene riproposta nuovamente nel 2026.. La Commissione europea aveva già dichiarato di non aver mai proposto, né di avere intenzione di proporre, l’uso di maschere per le mucche.🔗 Leggi su Open.online

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