‘Le Carnaval’ fa volare le maschere Barocco che incanta e sorprende

Questa sera a Milano, il pubblico ha potuto vedere per la prima volta in epoca moderna il ‘Le Carnaval, Mascarade Royale’ di Giovanni Battista Lulli. Dopo oltre tre secoli dal suo debutto alla corte di Luigi XIV, il barocco torna a incantare con le sue maschere e le sue coreografie spettacolari. La prima mondiale moderna ha portato sul palco un’opera che combina musica, danza e scenografie elaborate, sorprendendo gli spettatori con la sua raffinatezza e il suo fascino senza tempo.

A distanza di oltre tre secoli e mezzo dal suo trionfo alla corte di Luigi XIV, il 'Re Sole', l'epico opéra ballet ' Le Carnaval, Mascarade Royale '' di Giovanni Battista Lulli, su libretto di Philippe Quinault, torna a risplendere in una prima esecuzione mondiale in epoca moderna. Il teatro Comunale riporta così la magnificenza del teatro barocco nel cuore della città estense, in una veste scenica contemporanea e sfarzosa: oggi, con la prova generale aperta al pubblico, sabato 14 febbraio, alle 20, e domenica 15 febbraio, alle 16. Lo spettacolo inoltre apre il cartellone 2026 di ' Opera Streaming '.

