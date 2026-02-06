TikTok crea dipendenza attraverso lo scroll infinito | le accuse della Commissione Ue

La Commissione Ue accusa TikTok di creare dipendenza. In un’indagine preliminare, si evidenzia come lo scroll infinito e altre funzioni della piattaforma possano portare gli utenti, soprattutto minori, a un uso compulsivo. La questione sta facendo discutere, e sono in corso approfondimenti per capire se ci siano rischi per la salute mentale degli utenti.

Secondo un'indagine preliminare della Commissione Ue alcune modalità di TikTok, come lo scroll infinito, esporrebbero gli utenti, anche minori e adulti vulnerabili, al rischio di dipendenza e uso compulsivo. L'Unione Europea ha preso di mira TikTok, accusando alcune sue funzioni di favorire un uso eccessivo e compulsivo. La Commissione europea ha deciso di mettere sotto accusa TikTok, accusando il social di aver violato il Digital Services Act. TikTok crea dipendenza e mina la salute mentale degli utenti. È quanto emerge dai risultati dell'indagine preliminare della Commissione europea sulle attività del social network cinese. Conclusioni preliminari dell'indagine, l'app rischia una multa fino al 6% del fatturato.

