La decisione di affidare la gestione della bicistazione a un nuovo operatore ha diviso la Giunta, con due assessori che si sono astenuti o non hanno partecipato alla votazione sulla delibera. La procedura di gara avviata dall’amministrazione mira a individuare un nuovo gestore, mentre la questione ha generato tensioni all’interno dell’esecutivo. La delibera, approvata o meno, rappresenta un passaggio chiave per il futuro della struttura.

Un nuovo gestore per la bici stazione. Lo cerca l’amministrazione con una procedura di gara, che ha già visto una rettifica del capitolato e una delibera approvata con la pesante assenza di entrambi gli assessori di Cologno Solidale e Democratica, i civici Loredana Verzino (delega ai Lavori pubblici) e Andrea Arosio (Commercio e Giovani). La struttura è attiva dal 2012: è stata la prima del Nord Milano con una progettazione dell’allora Ctp all’avanguardia per l’epoca tra ciclofficina, le primissime due ruote a pedalata assistita, quelle pieghevoli e tutto il kit fai da te per le riparazioni on the road. Poi, tra chiusure e atti vandalici, il servizio ha proseguito negli ultimi anni tra le difficoltà.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La bicistazione “spacca“ la Giunta. Due assessori non votano la delibera

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