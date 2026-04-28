La giocatrice bergamasca si trova tra le prime 150 al mondo dopo aver partecipato alla finale dell’ITF 75 di Chiasso, dove ha perso contro Maria Timofeeva. La partita sulla terra battuta svizzera non ha portato la vittoria, ma ha comunque rappresentato un passo avanti nel suo percorso. La settimana ha visto una caduta e una successiva risalita, con la tennista che ha dichiarato di aver ritrovato fiducia in se stessa.

La sconfitta nella finale dell’ ITF 75 sulla terra di Chiasso contro Maria Timofeeva non le ha regalato la classica ciliegina sulla torta, ma Lisa Pigato può ugualmente essere contenta della settimana ticinese. Presentatasi nel 2005 da n°500 del mondo, la 23enne bergamasca è arrivata all’edizione 2026 come n°149, frutto di una scalata che nella sola stagione in corso l’ha vista imporsi in tre tornei importanti (W125 di Madrid, W75 Nonthaburi e W35 di San Gregorio) e giocare altre due finali per un bilancio di 27 vittorie su 34 partite, tanto che settimana prossima il computer la avvicinerà alla top-130, diventando la terza italiana in classifica mondiale dopo Sara Errani e Elisabetta Cocciaretto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La bergamasca vola fra le miglior 150 al mondo. Pigato, caduta e ascesa: "Ho ritrovato fiducia»

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