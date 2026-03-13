Ogni cosa ha un inizio, cresce fino a raggiungere un picco massimo e alla fine smette di esistere. Alba, conquista, impero e caduta sono infatti le diverse fasi della vita sia degli uomini sia delle civiltà. Ma sono anche i titoli delle quattro puntate di “The Dinosaurs: la vera storia”, la miniserie che racconta i 165 milioni di anni di vita dei dinosauri con la voce fuoricampo del premio Oscar Morgan Freeman. In onda dal 6 marzo su Netflix, il doc è prodotto da Steven Spielberg e mette insieme riprese di paesaggi reali e immagini generate al computer per i dinosauri (Cgi). Quasi trent’anni dopo aver diretto i primi due film della saga di "Jurassic Park" (la prima pellicola e il suo sequel "Il mondo perduto"), il regista americano ritorna ai rettili preistorici, ma stavolta sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - The Dinosaurs, la serie sull’ascesa e la caduta dei veri padroni del mondo

Articoli correlati

The Dinosaurs, recensione: una docu-serie che ci riporta nel mondo della preistoriaLa produzione di Steven Spielberg, la voce di Morgan Freeman, un'ottima CGI: ascesa e caduta dei dinosauri sono raccontate nella nuova docu-serie...

Chen Zhi, l’ascesa e la caduta del tycoon cambogiano accusato di frodi globaliDall’immobiliare al fintech, fino al cuore delle truffe online: a 37 anni il fondatore del Prince Group è accusato da Stati Uniti e Regno Unito di...

Una Storia Devastante #dinosaur #dinosaurs #sinclair #shorts #sitcom #series #curiosità #followus

Contenuti utili per approfondire The Dinosaurs

Temi più discussi: The Dinosaurs su Netflix non se la sta facendo scappare davvero nessuno (e chi siamo noi per…); The Dinosaurs, recensione: una docu-serie che ci riporta nel mondo della preistoria; The Dinosaurs su Netflix raggiunge il 100% su Rotten Tomatoes, la serie documentario di Spielberg batte ogni record; Su Netflix sta spopolando una serie sui dinosauri prodotta da Spielberg: 100% su RT!.

The Dinosaurs: La vera storia riporta i dinosauri sullo schermo con uno spettacolo visivo ambiziosoThe Dinosaurs: La vera storia porta su Netflix l’era dei dinosauri tra CGI spettacolari e la voce di Morgan Freeman. cinemaserietv.it

The Dinosaurs: la storia vera, prodotto da Steven Spielberg, in vetta alla Top 10 di NetflixThe Dinosaurs: la storia vera di Steven Spielberg è balzato in cima alla classifica di streaming di Netflix, regalando al regista ... cinefilos.it

Netflix deciderà di sfruttare il grande successo di The Dinosaurs con altre stagioni Facciamo il punto della situazione https://serial.everyeye.it/notizie/the-dinosaurs-serie-netflix-guardando-avra-stagioni-864743.htmlutm_medium=Social&utm_source=Face - facebook.com facebook

The Dinosaurs, recensione: una docu-serie che ci riporta nel mondo della preistoria x.com