The Dinosaurs la serie sull’ascesa e la caduta dei veri padroni del mondo

Da ilfoglio.it 13 mar 2026

Ogni cosa ha un inizio, cresce fino a raggiungere un picco massimo e alla fine smette di esistere. Alba, conquista, impero e caduta sono infatti le diverse fasi della vita sia degli uomini sia delle civiltà. Ma sono anche i titoli delle quattro puntate di “The Dinosaurs: la vera storia”, la miniserie che racconta i 165 milioni di anni di vita dei dinosauri con la voce fuoricampo del premio Oscar Morgan Freeman. In onda dal 6 marzo su Netflix, il doc è prodotto da Steven Spielberg e mette insieme riprese di paesaggi reali e immagini generate al computer per i dinosauri (Cgi).   Quasi trent’anni dopo aver diretto i primi due film della saga di "Jurassic Park" (la prima pellicola e il suo sequel "Il mondo perduto"), il regista americano ritorna ai rettili preistorici, ma stavolta sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

