Lisa Pigato conquista Madrid | balzo nel ranking e ascesa tra le azzurre

La giovane tennista bergamasca ha ottenuto una vittoria importante nel torneo WTA 125 di Madrid. Con questo risultato, ha migliorato il proprio posizionamento nel ranking mondiale e ha rafforzato la sua presenza tra le atlete italiane più quotate nel circuito internazionale. La vittoria rappresenta un passo significativo nella sua carriera, contribuendo alla sua ascesa tra le giocatrici di livello superiore.

La scalata della giovane tennista bergamasca Lisa Pigato verso l’élite del tennis mondiale ha subito un’accelerazione decisiva grazie al trionfo ottenuto nel torneo WTA 125 di Madrid. A soli 22 anni, l’atleta è riuscita a conquistare il primo titolo della sua carriera in questa categoria, un successo che le ha permesso di balzare alla posizione numero 154 del ranking mondiale, registrando un incremento di ben 35 posizioni. L’ascesa fulminea tra i vertici del tennis italiano. Il successo ottenuto in Spagna non rappresenta solo un trofeo da aggiungere alla bacheca, ma segna un punto di svolta nella gerarchia del tennis nazionale. Con questo risultato, la ventiduenne si è stabilizzata come quinta forza dell’Italia, superando Lucia Bronzetti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lisa Pigato conquista Madrid: balzo nel ranking e ascesa tra le azzurre Notizie correlate Il nome nuovo Lisa Pigato: dal primo titolo WTA alla scalata nel rankingLisa Pigato è la numero 5 d’Italia dopo la vittoria nel WTA 125 di Madrid: l’azzurra, nata a Bergamo, a 22 anni si issa per la prima volta al numero... Madrid, trionfo azzurro: Lisa Pigato schiaccia Bassols in finaleLa domenica del tennis femminile vede l’Italia protagonista a Madrid, dove Lisa Pigato ha conquistato il titolo nel torneo WTA 125. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lisa Pigato conquista il WTA 125 di Madrid e vola in classifica; Storica Pigato, trionfo e tabù spezzato: vince Madrid, primo successo Wta; Lisa Pigato illumina Madrid: il trionfo che fa sorridere la Canottieri Casale; Lisa Pigato vince il WTA 125 di Madrid ed è n.154. Lisa Pigato trionfa a Madrid e vola al numero 154 del ranking mondialeLisa Pigato si afferma come uno dei nomi più promettenti del tennis italiano femminile, celebrando un traguardo significativo: la vittoria nel torneo WTA 125 di Madrid. L’atleta, nata a Bergamo e cres ... it.blastingnews.com Lisa Pigato trionfa al WTA 125 di Madrid: primo titolo in carrieraFRANCESCO LOIACONO - Grande impresa per Lisa Pigato, che conquista il torneo WTA 125 di Madrid, centrando il primo titolo della sua carriera nel circuito maggiore. In finale, l’azzurra ha superato la ... giornaledipuglia.com I GIOCATORI IN MAIN DRAW A ROMA Sono state annunciate le wild card per il tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia 2026, quanta Italia Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Tyra Grant, Martina Trevisan, J x.com I GIOCATORI IN MAIN DRAW A ROMA Sono state annunciate le wild card per il tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia 2026, quanta Italia Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Tyra Grant, Martina Trevisan, J - facebook.com facebook