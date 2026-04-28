Una nuova tendenza si affaccia nel mondo della moda, con alcune celebrità che scelgono di portare accessori tradizionalmente femminili anche in contesti maschili. Recentemente, un esempio è stato notato in occasione di un evento pubblico, dove un’attrice ha sfoggiato una borsa di alta moda. La borsa in questione è la Balenciaga City, un modello noto per il suo design distintivo e la sua versatilità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Gli uomini stanno benissimo con le borse da donna, questo lo sappiamo. L’anno scorso, Timothée Chalamet è riuscito a rendere una micro Hermès Kelly arancione acceso perfettamente integrata in un outfit molto “alla Chalamet”: una track jacket in pelle Givenchy, stivali tattici Nike e pantaloni della tuta. A$AP Rocky appare disinvolto con una borsa Smile di Celine o una tote Andiamo di Bottega Veneta al seguito. Jacob Elordi è un collezionista così prolifico di “arm candy” che GQ ha pubblicato una classifica definitiva delle sue borse.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La Balenciaga City di Emma Corrin potrebbe essere la scelta giusta anche per i ragazzi

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