in arrivo su netflix la nuova serie in sei episodi di orgoglio e pregiudizio con emma corrin e jack lowden nei panni di elizabeth bennet e mr darcy

È tempo di tornare nell’ Hertfordshire, più precisamente nella modesta e chiassosa casa della famiglia Bennet. Netflix ha svelato il teaser della nuova serie di Orgoglio e Pregiudizio, l’ennesima rivisitazione del capolavoro di Jane Austen adattata da Dolly Alderton. Dopo Hamnet, Frankenstein, Cime tempestose e la quarta stagione di Bridgerton, la piattaforma di streaming lancia un messaggio piuttosto chiaro: il passato affascina più del futuro. Leggi anche › Perché Jane Austen, nata il 16 dicembre di 250 anni fa, è così attuale (e “Bridgerton” no) L’Ottocento si è impossessato del cinema e, in piena febbre classic revival, non poteva mancare il ritorno della storia d’amore più celebre della letteratura inglese. L’amore tra Elizabeth Bennet e Mr. Darcy è stata raccontata già molte volte sullo schermo: dal film del 1940 con Greer Garson e Laurence Olivier, alla versione del 2005 con Keira Knightley e Matthew Macfadyen fino alla miniserie cult della BBC con Colin Firth e Jennifer Ehle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

