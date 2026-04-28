Nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni tra le autorità di Kyiv e Israele a proposito delle forniture di grano provenienti dai territori occupati. La questione ha portato a un confronto pubblico tra i due paesi, con Kyiv che ha annunciato l'intenzione di adottare sanzioni contro Israele. La disputa riguarda le modalità di gestione e le responsabilità legate alle esportazioni agricole da aree sotto occupazione.

Roma, 28 apr – Esiste una linea che separa la prudenza diplomatica dalla complicità di fatto. Nelle ultime ore, quella linea è diventata il terreno di scontro tra Kyiv e Israele. Il caso della nave sospettata di trasportare grano ucraino proveniente dai territori occupati verso il porto di Haifa rappresenta il sintomo di una crepa più profonda, legata al modo in cui la guerra viene assorbita nei circuiti economici globali. Il presidente Volodymyr Zelensky ha scelto una linea diretta. Ha parlato di “merce rubata”, ha denunciato un sistema strutturato di esportazione dai territori occupati e ha annunciato un pacchetto di sanzioni mirate contro chi trasporta, compra o facilita questo commercio.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Kyiv contro Israele sul grano dei territori occupati: in arrivo sanzioni

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