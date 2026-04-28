Kvaratskhelia doppia il Nantes | il PSG vola verso il titolo

Nel match tra PSG e Nantes, Kvaratskhelia ha segnato due gol portando la squadra parigina a vincere 3-0. Il risultato ha consentito al PSG di mantenere un vantaggio di quattro punti sul secondo in classifica. La partita si è svolta senza ulteriori sorprese, con il PSG che ha controllato il gioco dall'inizio alla fine. La doppietta di Kvaratskhelia ha contribuito a consolidare la posizione della squadra in testa alla classifica.

? Cosa sapere Kvaratskhelia segna due reti nel 3-0 del PSG contro il Nantes.. Il trionfo parigino porta il club a 4 punti di vantaggio sul Lens.. Kvaratskhelia segna due reti contro il Nantes, trascinando il PSG verso un 3-0 che rilancia le ambizioni per il titolo e prepara la sfida europea contro il Bayern. Il trionfo parigino arriva tre giorni dopo la sconfitta per 1-2 contro il Lyon. Nonostante Luis Enrique avesse preannunciato una serata complicata, la squadra ha dominato l’incontro grazie a una formazione con diversi cambi, che ha anche Warren Zaïre-Emery impegnato nel ruolo di terzino sinistro. Con questo risultato, i padroni di casa costruiscono un vantaggio di 4 punti sul Lens, con solo cinque partite rimaste al termine del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kvaratskhelia doppia il Nantes: il PSG vola verso il titolo Khvicha Kvaratskhelia Goal vs Nantes | PSG vs Nantes #allgoals #kvaratskhelia #sportsempire #psg Notizie correlate Inter verso lo scudetto: il duo Barella-Thuram vola verso il titoloL’Inter si trova ormai sul crinale della conquista del titolo nazionale, con la matematica che impone un distacco di quattro punti per chiudere i... Leggi anche: Doué e Kvaratskhelia stendono il Liverpool: il Psg vince 2-0