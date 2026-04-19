L’Inter si avvicina alla conquista dello scudetto, con la matematica che richiede un margine di quattro punti per ufficializzarlo. Il duo composto da Barella e Thuram sta giocando un ruolo chiave in questa fase finale del campionato, puntando a portare a termine la corsa verso il titolo. La squadra si trova in una posizione favorevole, con poche giornate ancora da disputare e la possibilità di chiudere i giochi nelle prossime partite.

L’Inter si trova ormai sul crinale della conquista del titolo nazionale, con la matematica che impone un distacco di quattro punti per chiudere i conti. La gestione del vantaggio nerazzurro sembra destinata a trovare una conferma definitiva tra il prossimo match point contro il Torino, fissato per domenica 26 aprile, o, più probabilmente, nel confronto casalingo a San Siro contro il Parma il 3 maggio. In questo sprint finale, la squadra guidata da Chivu ha saputo rispondere alle pressioni di Napoli e Milan con una ritrovata solidità tecnica, trainata dal risveglio di elementi chiave che avevano precedentemente faticato a mantenere standard elevati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter verso lo scudetto: il duo Barella-Thuram vola verso il titolo

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