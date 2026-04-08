Il Paris Saint-Germain ha battuto il Liverpool 2-0 in una partita giocata in casa, con i francesi che hanno dominato il match e hanno avuto diverse occasioni per aumentare il punteggio. Doué e Kvaratskhelia sono stati protagonisti con le loro reti. I Reds sono apparsi incapaci di reagire e non sono riusciti a mettere in difficoltà la difesa avversaria. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per il team di casa.

Francesi brillanti, Reds incapaci di reagire. PARIGI (FRANCIA) - Un Psg stellare si impone in casa per 2-0 sul Liverpool, con il divario tra le due squadre che poteva essere ancora più ampio. Sono Doué e Kvaratskhelia a mettere la firma su un match ben interpretato dagli uomini di Luis Enrique. Il risultato si sblocca dopo soli 11 minuti in favore dei campioni d'Europa in carica. Doué riceve palla sulla sinistra, si accentra e va al tiro con il destro, trovando una decisiva deviazione di Gravenberch che inganna totalmente Mamardashvili. Il pressing alto dei parigini è asfissiante e i loro avversari quasi non escono dalla loro metà campo. Al 32' è Kvaratskhelia a provarci dal limite, ma Mamardashvili è attento e para in tuffo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Doué e Kvaratskhelia stendono il Liverpool: il Psg vince 2-0

Psg Liverpool 2-0: nel segno di Doue e Kvaratskhelia, Luis Enrique vince e cuce un pezzo di qualificazione!Calciomercato Napoli: gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma, ecco il prezzo per acquistarlo Calciomercato Lazio,...

LIVE Psg-Liverpool: Slot punta su Salah, Luis Enrique si affida a Douè"Manchester City e Paris Saint-Germain sono squadre piuttosto simili per qualità e per il tipo di gioco che vogliono esprimere.

Doué e Kvaratskhelia stendono il Liverpool: il PSG vince 2-0PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Un Psg stellare si impone in casa per 2-0 sul Liverpool, con il divario tra le due squadre che poteva essere ancora più ampio. Sono Douè e Kvaratskhelia a mettere la fir ... msn.com

Champions, Cubarsi inguaia il Barcellona e lancia l'Atletico. Doué e Kvaratskhelia, bis Psg al LiverpoolIn rete per i Colchoneros di Simeone sono andati Alvarez su punizione e Sorloth su assist di Ruggeri. Pari tra Braga e Betis nell'anticipo di Europa League ... tuttosport.com