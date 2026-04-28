Kokuho – Il maestro di kabuki | il film giapponese che punta a conquistare l’Europa
In Giappone, esiste un’arte che viene tutelata come bene dello Stato, tramandata di generazione in generazione con la stessa cura con cui si custodisce un reperto antico. Si chiama kabuki, ed è al centro di Kokuho – Il maestro di kabuki, il nuovo film di Lee Sang-il distribuito in Italia da Tucker Film a partire dal 30 aprile. Un film epico tra arte e sacrificio. La storia segue Kikuo, figlio di un boss della yakuza, il cui talento viene scoperto per caso durante un banchetto a Nagasaki mentre interpreta un ruolo femminile del repertorio kabuki. L’attore Hanjiro Hanai, interpretato da Ken Watanabe, ne intuisce subito il potenziale straordinario e lo prende sotto la propria ala.🔗 Leggi su Panorama.it
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