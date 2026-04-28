In Giappone, esiste un’arte che viene tutelata come bene dello Stato, tramandata di generazione in generazione con la stessa cura con cui si custodisce un reperto antico. Si chiama kabuki, ed è al centro di Kokuho – Il maestro di kabuki, il nuovo film di Lee Sang-il distribuito in Italia da Tucker Film a partire dal 30 aprile. Un film epico tra arte e sacrificio. La storia segue Kikuo, figlio di un boss della yakuza, il cui talento viene scoperto per caso durante un banchetto a Nagasaki mentre interpreta un ruolo femminile del repertorio kabuki. L’attore Hanjiro Hanai, interpretato da Ken Watanabe, ne intuisce subito il potenziale straordinario e lo prende sotto la propria ala.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Kokuho – Il maestro di kabuki: il film giapponese che punta a conquistare l’Europa

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