Kimi Antonelli 2026 | leader F1 più giovane di sempre?

Andrea Kimi Antonelli, 19 anni e originario di Bologna, è diventato da tre settimane il più giovane leader della classifica del Mondiale di Formula 1. La sua salita in cima alla graduatoria ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che seguono con interesse la sua progressione nel campionato. Antonelli ha conquistato punti preziosi nelle ultime gare, portandosi davanti ai rivali più esperti.

Andrea Kimi Antonelli ha 19 anni, è bolognese, e da tre settimane è il più giovane leader della storia del Mondiale di Formula 1. Dopo il GP del Giappone vinto a Suzuka il 29 marzo 2026 — sua seconda vittoria consecutiva dopo Shanghai — il pilota Mercedes-AMG ha battuto il record che apparteneva a Lewis Hamilton dal 2007. La F1 torna in pista a Miami dall’1 al 3 maggio dopo cinque settimane di pausa, e Antonelli arriva da padrone della classifica con 72 punti, davanti al compagno George Russell (63) e a Charles Leclerc (49). Chi è davvero questo ragazzo che sta riscrivendo i record dell’era moderna della Formula 1? Bolognese, classe 2006, figlio d’arte.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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KIMI ANTONELLI: LEADER NEL MONDIALE PIÙ GIOVANE DI SEMPRE #kimiantonelli #f1 #formula1 #mercedes

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