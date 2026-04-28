Kimi Antonelli 2026 | chi è il più giovane leader F1 di sempre?

Andrea Kimi Antonelli, 19 anni e originario di Bologna, è diventato da tre settimane il più giovane leader di sempre nel campionato mondiale di Formula 1. La sua ascesa nel campionato ha attirato l’attenzione, posizionandolo in cima alla classifica generale. Antonelli ha raggiunto questa posizione in un momento cruciale della stagione, dominando le classifiche e battendo record storici nel settore.

Andrea Kimi Antonelli ha 19 anni, è bolognese, e da tre settimane è il più giovane leader della storia del Mondiale di Formula 1. Dopo il GP del Giappone vinto a Suzuka il 29 marzo 2026 — sua seconda vittoria consecutiva dopo Shanghai — il pilota Mercedes-AMG ha battuto il record che apparteneva a Lewis Hamilton dal 2007. La F1 torna in pista a Miami dall’1 al 3 maggio dopo cinque settimane di pausa, e Antonelli arriva da padrone della classifica con 72 punti, davanti al compagno George Russell (63) e a Charles Leclerc (49). Chi è davvero questo ragazzo che sta riscrivendo i record dell’era moderna della Formula 1? Kimi Antonelli sulla Mercedes-AMG W17 a Suzuka, dove ha vinto il GP Giappone 2026 (foto Mercedes-AMG F1) Bolognese, classe 2006, figlio d’arte.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Kimi Antonelli: Then and Now | One Year On

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Ci sono state affidate altre immagini di Andrea Kimi Antonelli di ieri all’ACI Racing Weekend. Foto in esclusiva con @mimma.jpg #MemasGP #ACI #KimiAntonelli facebook