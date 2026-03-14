F1 l’Italia sogna con Kimi Antonelli | pole storica in Cina è il più giovane di sempre

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Cina 2026, diventando il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a partire dalla prima posizione. La sua prestazione ha segnato un record nel campionato, che ha visto molti occhi puntati su di lui in questa occasione. La sessione di qualifiche si è conclusa con il suo nome in cima alla classifica.

Kimi Antonelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Cina 2026, diventando il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a partire davanti a tutti. All’età di 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, il talento italiano della Mercedes ha infranto il primato stabilito da Sebastian Vettel nel 2008, riportando un pilota tricolore sulla prima casella della griglia dopo diciassette anni. L’impresa assume un valore ancora più significativo per aver ribaltato un sabato iniziato con difficoltà, segnando un momento di svolta per l’automobilismo nazionale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport) Il sabato di Shanghai rimarrà impresso negli annali dello sport italiano. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - F1, l’Italia sogna con Kimi Antonelli: pole storica in Cina, è il più giovane di sempre Articoli correlati Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli è il più giovane della storia in pole! Ferrari in seconda filaNelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà... F1, pole storica per Antonelli, il più giovane di sempre. A Russell la sprint davanti alle FerrariIl motorismo italiano ha trovato il suo nuovo idolo ed un pilota che, per la prima volta dopo l’exploit di Fisichella a Spa nel 2009, torna in pole... Una selezione di notizie su Kimi Antonelli Temi più discussi: F1, l’Italia sogna il titolo mondiale con Kimi Antonelli: in quota il colpo tricolore; Piero Ferrari: Antonelli in rosso, non è un sogno proibito. Leclerc è una certezza, gli manca solo il titolo; Formula 1, non solo Kimi: l'altra Italia in pista. Da Stella a Briatore e Fornaroli spera...; Su i motori, Italia! Si riparte da Melbourne. F1, l'italiano Antonelli in pole position in CinaIl 19enne bolognese della Mercedes è il più giovane di sempre a partire davanti a tutti. Seconda fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc ... avvenire.it L’ITALIA È TORNATA IN F1! Kimi Antonelli in pole nel GP di Cina! Ferrari in seconda filaAndrea Kimi Antonelli scrive una pagina indelebile nella storia del motorsport italiano e si impone nelle qualifiche del Gran Premio di Cina, secondo ... oasport.it Un Q3 thrilling a Shanghai che incorona Andrea Kimi Antonelli! Il cronometro si ferma sull’1:32.064, tempo che vale la prima pole position in gara in Formula 1 per il giovane talento italiano. Un risultato storico: l’ultima pole di un pilota italiano risaliva al 2009 - facebook.com facebook POLE STORICA PER ANTONELLI A SHANGHAI! Kimi Antonelli conquista la pole position e diventa il più giovane poleman di sempre a 19 anni! Battuta l'altra Mercedes di Russell. Ferrari in seconda fila, Hamilton precede Leclerc Domani gara tutta da vi x.com