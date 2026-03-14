A 19 anni, Kimi Antonelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Cina, diventando il più giovane pilota italiano a ottenere questo risultato in Formula 1. Durante le qualifiche ufficiali, ha battuto un record che resisteva da tempo, dimostrando grande determinazione e velocità in pista. Antonelli corre con la Mercedes, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

È stata una sessione molto pulita e sono molto contento. Non vedo l'ora di partire davanti a tutti nella gara di domani. Ma non potrò avere neanche troppo tempo per godermela, perché la pole è bella ma io voglio riportare l'Italia sul gradino più alto del podio». Eccolo, Kimi Antonelli, un mago anche nel nascondere le emozioni, lo hanno addestrato a tenere a bada l'emotività che da piccolo lo frenava sui kart «quando le cose non giravano». Se lo abbraccia Lewis Hamilton che lo ha visto crescere all'interno dell'Academy della Mercedes (messo sotto contratto a 11 anni), una volta a Monza Kimi posò davanti alla Mercedes di Sir Lewis, faceva il grid boy. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Kimi Antonelli, il più giovane poleman di sempre in F1: chi è l'asso italiano della Mercedes

Articoli correlati

Leggi anche: Gp della Cina, Kimi Antonelli nella storia: è lui il più giovane poleman di sempre. "Vorrei portare l'Italia sul gradino più alto del podio"

F1, l’Italia sogna con Kimi Antonelli: pole storica in Cina, è il più giovane di sempreKimi Antonelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Cina 2026, diventando il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a partire...

F1, GP d'Australia: Kimi Antonelli 2° dietro la pole di Russell, l'intervista del pilota Mercedes

Aggiornamenti e notizie su Kimi Antonelli

Temi più discussi: Kimi Antonelli firma la pole position più giovane della storia; Kimi: 'Macchina completa, si potranno fare cose buone'. VIDEO; Kimi Antonelli: A metà stagione ho pianto tanto. Ora mi so gestire, ma i record non mi interessano; F1. Contro Ferrari non sarà facile: Andrea Kimi Antonelli teme la Rossa. E della possibilità di vincere il mondiale con la Mercedes dice….

GP di Cina, Antonelli nella storia: conquista la pole a 19 anni, nessuno come lui. Ferrari in seconda filaEntrare nella storia dalla porta principale. Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ha conquistato a Shanghai la sua prima pole e diventa il più giovane ad esserci riuscito dal 1950, l'anno ... ilgazzettino.it

Kimi Antonelli in pole nel Gran Premio della Cina, è il più giovane della storia: Hamilton 3°, Leclerc 4°Sarà Andrea Kimi Antonelli a scattare in pole position domani, domenica 15 marzo, nel Gran Premio della Cina, seconda tappa del Mondiale di F1 2026. Il bolognese, a 19 anni e 201 giorni, è diventato ... today.it

CHE STORIA KIMI!!! Doppia impresa per Andrea Kimi Antonelli nelle qualifiche del GP di Shanghai: il pilota della Mercedes riporta l'Italia in testa alla griglia di partenza dopo 17 anni di attesa (l'ultimo fu Giancarlo Fisichella nel 2009 a Spa) e, a 19 anni x.com

Un Q3 thrilling a Shanghai che incorona Andrea Kimi Antonelli! Il cronometro si ferma sull’1:32.064, tempo che vale la prima pole position in gara in Formula 1 per il giovane talento italiano. Un risultato storico: l’ultima pole di un pilota italiano risaliva al 2009 - facebook.com facebook