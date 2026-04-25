In Mali, i ribelli tuareg del Fronte di Liberazione dell'Azawad hanno annunciato di aver preso il controllo della città di Kidal, situata nel nord del paese. L’attacco contro l’ex roccaforte, finora sotto il controllo delle forze governative e russe, si è verificato sabato scorso. La conquista di Kidal rappresenta un nuovo episodio nei conflitti tra l’esercito maliano e i gruppi armati presenti nella regione.

Bamako, 25 ap rile 2026 - In Mali i ribelli tuareg del Fronte di Liberazione dell'Azawad (Fla) hanno rivendicato la conquista della città strategica di Kidal, nel nord del Paese, sabato, dopo aver attaccato l'ex roccaforte ribelle finora occupata dall'esercito maliano e dalle forze russe. Questo annuncio giunge mentre scontri sono in corso dalle prime ore di oggi alla periferia della capitale maliana, Bamako, e in diverse località dell'entroterra del Paese, tra l'esercito e non meglio identificati "gruppi terroristici" che hanno condotto diversi attacchi coordinati, anche contro caserme, come riferito prima dall'esercito maliano. Intensi combattimenti e sparatorie sono state segnalate da testimoni locali, riconducibili a diversi attacchi coordinati sfociati in scontri diretti tra l'esercito e "gruppi terroristici".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scontri in Mali tra esercito e terroristi, i ribelli Tuareg: conquistata Kidal

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