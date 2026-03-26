Il finale di House of Cards è in tribunale Kevin Spacey era in grado di continuare la casa di produzione perde 100 milioni di dollari

Il processo riguarda il cast e la produzione della serie televisiva, con una causa legale che coinvolge l’attore principale, accusato di comportamenti inappropriati. La produzione ha perso circa 100 milioni di dollari, mentre l’attore coinvolto avrebbe potuto continuare a recitare. La serie, prima produzione originale di Netflix, è stata un punto di svolta nel settore dello streaming e della serialità.

House of Cards ha certamente rivoluzionato il mercato del prodotto seriale, si tratta della prima serie prodotta da Netflix, un banco di prova importante e brillantemente superato, diventando all’istante un nuovo cult della cultura pop a livello globale. Un idillio che però si è interrotto quando, nell’ambito del caso Harvey Weinstein, nell’ottobre del 2017, il protagonista Kevin Spacey viene accusato di molestie sessuali da parte dell’attore Anthony Rapp per un fatto risalente al 1986, quando Spacey aveva 26 anni e Rapp solo 14. A quel punto è come se un presunto vaso di Pandora si scoperchiasse, otto membri della troupe di House of Cards, nonché il figlio dell’attore Richard Dreyfuss e quello della giornalista Heather Unruh, dichiarano di essere stati molestati dall’attore. 🔗 Leggi su Open.online

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