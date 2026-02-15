Il Diavolo Custode | quando Kevin Smith mise in dubbio la fede di Daredevil

Kevin Smith ha messo in discussione la fede di Daredevil, portando alla luce i dubbi dell’eroe e creando scompiglio tra i fan. Smith, noto fumettista e regista, ha fatto questa affermazione durante un’intervista, spiegando che le convinzioni profonde sono più difficili da modificare rispetto alle semplici opinioni. La sua riflessione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi credeva nel personaggio e chi invece vedeva le sue scelte sotto una nuova luce.

"Penso che sia meglio avere delle idee. È facile cambiare un'idea. Cambiare una convinzione è molto più difficile." Così parla Rufus, il tredicesimo apostolo nel film del 1999 Dogma interpretato da Chris Rock. La battuta, che conclude un discorso con una ragazza, improvvisata al momento e forse inserita un po' forzatamente nel discorso che stiamo per affrontare, è però abbastanza rivelatoria di ciò che Kevin Smith voleva portare nelle sue storie in quel periodo. Smith, enfant prodige del cinema indie americano dopo il grande successo di Clerks del 1994, era impegnato su chiamata dell'editor in chief della Marvel Joe Quesada, nel grande rilancio di Daredevil e la messa in discussione del proprio credo e delle proprie idee sarebbero diventate il fulcro delle sue storie a Hell's Kitchen.