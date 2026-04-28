I clienti di Kena sono invitati a sostituire la propria SIM presso i punti vendita entro il 30 aprile. Chi non effettua l’aggiornamento rischia di perdere la possibilità di usufruire del roaming e di vedere disattivato il servizio entro luglio 2026. La comunicazione riguarda tutti gli utenti della compagnia, che devono agire entro la scadenza indicata per evitare interruzioni nelle funzionalità.

? Cosa sapere Clienti Kena devono sostituire la SIM presso i punti vendita entro il 30 aprile.. Il mancato aggiornamento causa il blocco del roaming e la disattivazione entro luglio 2026.. Il 30 aprile prossimo scatta il blocco del roaming per i clienti Kena che non avranno ancora aggiornato la propria scheda tecnica, con il rischio di una disattivazione totale della linea prevista per il 15 luglio 2026. L’operatore ha dato il via a una massiccia campagna di messaggi SMS per sollecitare gli utenti che devono ancora migrare alla nuova piattaforma tecnologica gestita da TIM, proprietaria del marchio. Il passaggio non è un semplice aggiornamento software invisibile, ma richiede un’azione fisica: recarsi presso un punto vendita Kena per sostituire la vecchia SIM con una nuova.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kena, rischio blackout: cambia la SIM entro il 30 aprile

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