Rete elettrica a rischio | ARERA impone PSS entro il 2026 blackout

L’ARERA ha deciso di imporre ai gestori della rete elettrica di installare sistemi di protezione specifici entro il 2026, per prevenire blackout improvvisi. La decisione nasce dalla preoccupazione di possibili interruzioni di corrente durante i picchi di domanda, come quelli estivi. Le aziende sono già in corsa per completare gli investimenti necessari e garantire la sicurezza delle forniture. La sfida ora è rispettare la scadenza stabilita dall’autorità.

L’ARERA mette sotto pressione gli operatori: corsa all’adeguamento per la stabilità della rete elettrica nazionale. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha lanciato un ultimatum agli operatori del sistema elettrico italiano, richiedendo un adeguamento urgente degli impianti per garantire la stabilità della rete. La decisione, comunicata il 20 febbraio 2026, prevede l’installazione dei Power System Stabilizer (PSS) entro scadenze precise, pena l’applicazione di sanzioni amministrative. Questa mossa si rende necessaria per affrontare le sfide poste dalla crescente integrazione delle fonti e prevenire potenziali blackout su larga scala.🔗 Leggi su Ameve.eu Lignano, 7 milioni per blindare la rete elettrica: blackout Ferragosto, interventi entro il 2029.A Lignano, un blackout durante Ferragosto ha evidenziato le vulnerabilità della rete elettrica, spingendo le autorità a stanziare sette milioni di euro per rafforzarla entro il 2029. Polonia: blackout evitato grazie a intervento tempestivo sulla rete elettrica nazionaleLa Polonia ha evitato un blackout grazie a un intervento rapido sulla rete elettrica. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prysmian, commessa da 550 milioni in Francia per rinnovare la rete elettrica. Ma il titolo flette con il rischio dazi Usa; A Lignano 7 milioni di euro per rinforzare la rete elettrica dopo il blackout di Ferragosto; La rete elettrica Calabria-Sicilia in bilico sulla frana e Sibari teme la piena sugli scavi; Narni, oltre 800mila euro per innovazione e resilienza della rete elettrica. Dl Bollette, Copagri: rischio tenuta filiere rinnovabili agricoleRoma, 20 feb. (askanews) – Pur comprendendo e condividendo pienamente la necessità di intervenire ... msn.com Prysmian, commessa da 550 milioni in Francia per rinnovare la rete elettrica. Ma il titolo flette con il rischio dazi UsaIl gruppo italiano guidato da Massimo Battaini sarà il fornitore unico dei cavi a media tensione di Enedis. Selloff sul titolo per la possibile revisione delle tariffe sull’alluminio ... milanofinanza.it E' braccio di ferro tra decine di famiglie dell'Axa e Areti per i danni subiti a causa delle carenze della rete elettrica di alimentazione - facebook.com facebook