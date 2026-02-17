iPhone 18 | l’Europa verso la sola eSIM addio alla SIM fisica entro il 2026 Cambia l’accesso alla rete mobile
L’Unione Europea ha deciso di eliminare le schede SIM fisiche entro il 2026, spinta dalla volontà di semplificare l’accesso alle reti mobili. Questa scelta riguarda anche i futuri modelli di iPhone 18 Pro e Pro Max, che potrebbero arrivare senza slot per la SIM tradizionale, sostituiti esclusivamente da schede eSIM. A partire dal prossimo anno, i clienti europei di Apple dovranno abituarsi a gestire tutto digitalmente, con un numero di telefono attivabile direttamente dal telefono senza inserire una scheda fisica.
iPhone 18: L'Europa si prepara all'addio della SIM fisica. I prossimi iPhone 18 Pro e Pro Max potrebbero rinunciare alla tradizionale SIM fisica anche nel mercato europeo, un cambiamento che segna un ulteriore passo verso la digitalizzazione della telefonia mobile. La decisione, se confermata, imporrebbe agli utenti del Vecchio Continente di affidarsi esclusivamente alla tecnologia eSIM, una SIM virtuale integrata nel dispositivo, con un debutto previsto per settembre 2026. Un cambiamento di paradigma: la fine di un'era. La potenziale eliminazione del supporto alle SIM fisiche rappresenta una svolta significativa per il mercato degli smartphone.
